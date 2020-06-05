Квартира за 70 миллионов рублей и загородный дом: Жорин рассказал про имущество Кокшенова

Звездный адвокат Сергей Жорин рассказал, кому с наибольшей вероятностью достанется имущество актера Михаила Кокшенова. Напомним, о смерти народного артиста стало известно в пятницу, 5 июня. Исполнитель более 100 различных ролей в кино ушел из жизни на 84-м году, не дожив до дня рождения буквально несколько месяцев. Доподлинно причина смерти пока не называется, однако в СМИ предполагают, что основными предпосылками к печальному исходу могли стать коронавирус и инсульты, которые артист пережил три года назад.

За долгую актерскую жизнь Кокшенов успел обзавестись немалой квартирой возле «Мосфильма», примерная стоимость которой оценивается в 70 миллионов рублей, а также загородными апартаментами, стоимость которых равна еще 50 миллионам. В ближайшее время контролирующим органам предстоит установить, кому из близких достанется наследство. Стоит сказать, что претендентов на него достаточно много. Среди них: две супруги — Наталья и Елена, сиделка Феруза и дочь Алевтина, с которой, у Кокшенова, по слухам, в последнее время были напряженные отношения.

Порталу Teleprogramma.pro Жорин разъяснил, что Алевтина может претендовать на квартиру и дачу, даже если ее имя не упоминается в завещании, поскольку закон обеспечивает некоторым родственникам так называемую обязательную долю. Свою долю, с наибольшей вероятностью, получит и Наталья, поскольку именно с ней Кокшенов жил до своей смерти. Дочери же Натальи претендовать на имущество не могут, поскольку официально как наследницы не зарегистрированы.

«Дочь — это та, чье родство установлено в соответствии с законодательством», — подытожил Жорин.