«Готова оплатить лечение»: Волочкова считает, что ее объявившийся «любовник» неадекватный

Бизнесмен Владислав Фоменко, у которого якобы был роман с балериной, по убеждениям артистки, пиарится на ее имени.

На днях в СМИ появился некто Владислав Фоменко из Твери, который стал утверждать, что у него был роман с балериной Анастасией Волочковой. Несколько лет назад звезда сцены даже якобы была беременна от него, поэтому сейчас он озадачен вопросом, где его ребенок. Мужчина начал свое шествие по ток-шоу и раздает интервью, а Волочкова уверена — это не кто иной как «пройдоха», который пиарится за ее счет.

Более того, танцовщица сомневается в адекватности мужчины. Ее представитель в интервью порталу «СтарХит» поведала о том, что балерина не будет подавать на него в суд.

«Прежде чем с кем-то судиться, мы оцениваем оппонента на адекватность, — объяснила Юлия Вербицкая-Линник, представитель Волочковой. — Фоменко эту проверку не прошел. Поэтому мы рекомендуем ему просто обратиться в специализированное учреждение, где ему выпишут правильные таблетки. Анастасия готова даже оплатить его лечение».

Более того, бизнесмен из Твери совсем не является тем, за кого себя выдает. Мужчина является простым строителем и когда-то делал ремонт в роскошном особняке артистки. А фотографии, которыми хвастается Фоменко, — обычная дружеская реклама-рекомендация от балерины. Как отмечает Вербицкая-Линник, мужчина теперь стал требовать от звезды деньги за работу, которую она ему якобы не оплатила.