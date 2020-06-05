«Мы сегодня впервые поругались»: Варнава озвучила имя своего нового мужчины

Актриса комедийного жанра Екатерина Варнава озвучила имя нового мужчины. Ранее участница юмористического коллектива Comedy Woman, а также финалистка «Танцев со звездами» огорошила аудиторию заявлением о расставании с танцором Константином Мякиньковым, с которым Катя прожила под одной крышей шесть лет. Достаточно быстро выяснилось, что сердце Варнавы вновь несвободно, однако, сама знаменитость раскрывать личность второй половинки не спешила.

В гостях у Агаты Муцениеце Варнава обмолвилась-таки: ее нового избранника зовут Володя. Недавно с влюбленными произошел комичный случай: пара наслаждалась танцами друг друга на Лубянке в момент, когда к ним подошли полицейские и попросили проверить пропуска. А в пятницу, 5 июня, Катя с мужчиной впервые поругались. Причиной тому стала банальная разница характеров.

«Мы сегодня впервые поругались. Творческим единицам всегда тяжело вместе, у нас разные характеры», — не стала вдаваться в подробности о причинах произошедшего она.

Напомним, рассекретить имя второй половинки Варнава обещала еще в «Танцах со звездами», однако, официального объявления так и не произошло. Избранника Кати лично знали Андрей Малахов и Николай Цискаридзе, но предпочли сохранить тайну конкурсантки.