«Сердце шалит»: Алиса Фрейндлих пожаловалась на плохое самочувствие

В этом году легендарная актриса театра и кино Алиса Фрейндлих отметит 86-летие. Несмотря на почтенный возраст, любимица миллионов россиян продолжает трудиться: Алиса Бруновна четвертый десяток служит в Большом драматическом театре Петербурга. И даже в самоизоляции, которая продолжается у слуг Мельпомены второй месяц, работает над новыми проектами.
Однако звезда «Служебного романа» заставила поволноваться своих поклонников. В беседе с корреспондентом «Комсомольской правды» Фрейндлих пожаловалась на плохое самочувствие, которое испытывает уже несколько дней:
«Что может случиться у человека, которому в этом году будет 86 лет? Это все возраст. Сердце шалит. Я думаю, ничего страшного», — сообщила Алиса Бруновна.
Всенародная любимица рассказала, что не тестировалась на коронавирус. В пресс-службе родного театра прокомментировали состояние здоровья звезды. «Ничего страшного не произошло, не переживайте», — приводит слова представителя БДТ «Комсомолка».
Неделю назад звезда нарушила самоизоляцию, чтобы встретиться с подругой Ириной Понаровской. Как сообщила певица в своем Instagram, они прекрасно провели вечер за бокалом вина.