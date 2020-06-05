Билли Айлиш призналась, что никогда не привлекала своих парней в сексуальном плане

Певица заявила, что никогда не чувствовала себя физически желанной.

Всемирно известная певица сделала неожиданное признание во время общения с журналистами издания GQ. По словам артистки, все парни, с которыми она когда либо встречалась, не проявляли к ней никакого сексуального интереса.

Айлиш заявила, что она буквально никогда не чувствовала себя физически желанной для своих партнеров. Как выяснилось, именно поэтому певица предпочитает такой стиль в одежде, который полностью скрывает ее фигуру.

Как объяснила Айлиш, ей не нравится думать, как окружающие оценивают ее сексуальную привлекательность, так что она предпочитает полностью скрывать свое тело за мешковатыми одеяниями. Однако певица добавила, что не хочет полностью отвергать более откровенные наряды.

По словам Билли, стоило ей нарядиться во что-то более открытое, как ее грудь мгновенно оказалась на первом месте в трендах социальных сетей.

Певица призналась, что часто чувствует себя в тупике, ведь из-за ее сценического образа в ней не видят женщину.