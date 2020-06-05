«Мойдодыр»: Оксана Федорова читает «ужастик» для малышей
«Сказки на ночь»
«Мойдодыр»
Лера Кудрявцева: «Кирилл Андреев из «Иванушек International» не побоялся сказать правду»
Лера Кудрявцева
Звездный гость

Канье Уэст присоединился к протестующим в Чикаго

Артист прошел вместе с огромной толпой по улицам пустынного города.

Канье Уэст присоединился к протестующим в Чикаго
Канье Уэст. Фото: globallookpress

Певец Канье Уэст продемонстрировал свою поддержку, присоединившись к протестующим из своего родного города Чикаго. Рэпера сфотографировали вместе с демонстрантами во время их марша по улицам.

Надев черную маску для лица, 42-летний Уэст был одет в темно-серую толстовку с капюшоном, коричневые брюки и ботинки. Представитель Канье отметил, что певец также пожертвовал крупную сумму денег нескольким компаниям, находящимся в кризисе в Чикаго и по всей стране, сообщает издание People.

Артист присоединился к общенациональным протестам против жестокости полиции и системного расизма после того, как сотрудник полиции случайно убил чернокожего во время задержания.

Офицер полиции о котором идет речь, Дерек Шовин, был обвинен в убийстве третьей степени и непредумышленном убийстве третьей степени.

Тэги

Канье Уэстновости звёздпротесты в США
Loading...