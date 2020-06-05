«Развода не будет»: таролог Кинжинов вынес свой вердикт отношениям Самойловой и Джигана

На 15 июня у супругов намечена встреча в суде.

Экстрасенс Александр Кинжинов вынес свой вердикт отношениям модели Оксаны Самойловой и рэпера Джигана. Напомним, на 15 июня у супругов намечена встреча в суде — ранее многодетная мать настаивала на разводе со знаменитым мужем и даже подала необходимые документы на рассмотрение. Позже блогеры заставили аудиторию усомниться в том, что расторжение отношений действительно состоится, ведь живут Самойлова и Устименко в одном доме, вместе позируют на снимках, а мужчина даже позволяет себе обнимать жену за плечи.

Бронзовый призер 18-й «Битвы экстрасенсов», таролог Александр Кинжинов внес пояснения по поводу происходящего. Специально для портала Teleprogramma.pro провидец сделал расклад на знаменитую чету. Поклонницы Джигана занять место Самойловой не смогут, уверяет провидец, ведь пара расходиться не планирует.

«15 июня развода не будет. Да, сейчас в их семье определенно наблюдается тяжелый период, но любовь остается у обоих. Они найдут выход из положения», — заверил он.