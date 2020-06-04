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«Запредельная нежность»: муж Нюши продемонстрировал всю глубину чувств к певице на новом фото

Игорь Сивов готов простить жене даже трепетные объятия с Егором Кридом.

«Запредельная нежность»: муж Нюши продемонстрировал всю глубину чувств к певице на новом фото
Нюша с мужем и дочерью/Фото: https://www.instagram.com/p/CAGUJifJN9K/

Супруг певицы Нюши продемонстрировал всю глубину чувств к жене на новом фото. Царящей в семье идиллии может позавидовать любая представительница слабого пола: предприниматель с радостью принимает слабости второй половинки, позволяя ей дурачиться на камеру, прощает нежные объятия с бывшим партнером Егором Кридом, балует утренней яичницей собственного приготовления и не запрещает ей носить откровенные наряды.

В четверг, 4 июня, Сивов решил лишний раз напомнить жене, как сильно он ее любит, и поделился трогательным совместным кадром, сделанным в домашней обстановке. Так, на фото, облаченная в полностью белый трикотажный комплект исполнительница нежно прижимается к надежному плечу благоверного, а сам Игорь с умилением смотрит на мать маленькой Симбы.

«От вас сквозит запредельной нежностью», «Никогда не расставайтесь, пожалуйста!», «Вы идеальны», «Настолько милое фото, что невозможно оторвать взгляд», «В ваших руках она буквально расцветает», «Большое уважение к вашей паре», — поделились впечатлениями фолловеры.

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