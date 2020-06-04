«Кто там волновался?»: Галкин показал результат посещения парикмахера

Максим Галкин показал результат посещения парикмахера. Несколько дней до этого супруг Пугачевой рассуждал на тему того, стоит ли ему избавиться от шапки озорных кудряшек, которые наросли, пока он находился дома с семьей. Некоторые подписчики всерьез боялись, что пародист подстрижется налысо, и тогда его даже родная мама не узнает.

Спустя полдня комик вышел-таки на связь с паникующими поклонниками и показал результат преображения. Многие из подписчиков выдохнули с облегчением.

«Кто там волновался? Я не то, чтобы все себе срезал. Немножко подстригся. А так, кому нужны кудри – пожалуйста, все есть», — отчитался он, ощупывая сползающие на глаза локоны.

Ранее наблюдатели иронично сравнивали прическу Галкина с укладкой Пугачевой. Некоторые в Сети иронично шутили, что отец Лизы и Гарри зарос настолько, что со спины отличить его от жены практически невозможно. Когда же комик обнародовал селфи из барбершопа, внук Пугачевой, Никита Пресняков, оставил Галкину важное напоминание. «Давай на этот раз не как у меня, хорошо?» — попросил он. Судя по всему, Максим свое обещание не сдержал, поскольку отдаленно укладка все же напоминает челку Никиты, но в более кудрявом формате.