«Какой стильный!»: Тата Карапетян показала подросшего сына от мужа Виктории Лопыревой

Игорь Булатов был мужем Таты Карапетян, наследницы империи «Ташир». Когда они стали супругами, то у Игоря появилось место в компании его избранницы. Светская львица подарила ему двоих детей. Однако когда она родила младшую дочку, то вскоре их брак распался. Тогда в Сети появились фото Булатова с беременной на тот момент Викторией Лопыревой. Разразился большой скандал. Однако представители семьи Карапетян объявили, что Тата развелась с супругом.

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При этом осталось очевидным, что Булатов, еще будучи женатым, изменил своей супруге. Во всяком случае, для Андрея Малахова, который дружен с семьей Карапетян. Он прекратил общаться после этой ситуации с Лопыревой. Телеведущий считает, что блондинка некрасиво поступила по отношению к подруге, у которой была в гостях и вела разные мероприятия. Сама Виктория заверяет, что не дружила с Татой. В прошлом году влюбленные расписались в ЗАГСе, а свадьбу отложили до лучших времен.

Тем временем Карапетян сама воспитывает своих наследников. Недавно она показала подросшую дочку Амелию. Крохе исполнился годик. Девочка чуть старше сына Лопыревой. А вот второму ребенку бизнесвумен Самвелу четыре года. В соцсети накануне она поделилась редким фото мальчика. Он предстал в шортах и куртке цвета амбре спиной к камере. «Любовь», — лаконично написала Тата.

Поклонники поразились тому, как вырос старший наследник Булатова. Многие одарили ребенка комплиментами. «Какой стильный», «Совсем уже большой!», «Крутой парень», «Ух!! Какой модный», «Красавчик», «Настоящий мужчина растет», — прокомментировали пост подписчики.