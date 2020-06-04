«Милый малыш!»: Кокорин трогательно поздравил сына с днем рождения

Сын Александра Кокорина и певицы Дарьи Валитовой Майкл 4 июня – именинник. Малышу исполняется три годика. По этому случаю его знаменитый отец обратился к нему в своем Instagram, опубликовав милые фотографии сынишки в ванной с разноцветной пеной.

«С твоим днем, любимый!» — обратился Кокорин к сыну и поставил «сердечко».

Кареглазый блондин с большой «шапкой» из пены весело улыбается в камеру и выглядит довольным и счастливым. Подписчики поспешили отметить, что Майкл у Кокорина растет очень классным парнем и обязательно станет чемпионом:

«Какой он сладкий!!!!», «Красивый и милый малыш!!! Пусть будет счастлив и здоров всегда!!!», «Малой прикольный такой», «ну вообще топ пацан!!», «Будущий чемпион» — можно прочитать в комментариях.

Александр Кокорин и Дарья Валитова в отношениях с 2014 года. Спустя три года на свет появился белокурый сынок. В ближайшем будущем отец планирует отдать его в футбольную секцию. Главное, чтобы малышу нравился этот спорт, отмечал в одном из интервью форвард «Сочи». В противном случае настаивать и давить на сына Кокорин не будет. Кстати, все свои голы на поле он посвящает именно Майклу.