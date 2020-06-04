«Должна пойти в первый класс»: актриса Comedy Woman Татьяна Морозова показала повзрослевшую дочь

Сейчас знаменитость с ужасом думает, через какие преграды ей и наследнице предстоит пройти во время выполнения домашнего задания.

Актриса Comedy Woman Татьяна Морозова показала повзрослевшую дочь. Напомним, София родилась в браке юмористки с предпринимателем Павлом Титоровым. Татьяна рассказывала, что и первая, и вторая беременность сыном Федором далась ей нелегко: постоянные перепады настроения пагубно сказывались на отношениях с возлюбленным, однако мужчина выдержал все.

В скором же времени, как выяснилось, маленькая Соня пойдет в школу. Мысли об этом пугают родителей – Морозова призналась, что с ужасом ждет вечеров, когда всей семьей придется выполнять домашнее задание.

«В сентябре Соня пойдет в первый класс. Даже не могу себе представить дистанционное обучение у первоклашек. Вот уж точно, где родители превратятся в преподавателей. Но надеюсь, все обойдется!» — поделилась родительскими страхами она под совместным снимком с дочерью.

Фолловеры, в свою очередь, поспешили отметить пробуждающуюся красоту девочки. «Глаза просто огромные!», «В модели не пойдет случайно?», «Где таких девочек раздают?», «Маленькая модница», — высказались они, а заодно поспешили успокоить Морозову, заявив, что к проблемам обучения нужно относиться философски.