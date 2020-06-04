«Близнец мой»: Мария Миронова показала взрослого сына от первого мужа-бизнесмена

Мария Миронова недавно отпраздновала свой день рождения. Дочке Андрея Миронова стукнуло 47 лет. Она продолжает актерскую династию. Но своим лучшим достижением женщина считает собственных наследников. В прошлом году она родила сына Федора от новоиспеченного мужа по имени Андрей. Они тайно поженились, о чем никто не знал до рождения ребенка. А также у артистки есть взрослый сын Андрей Удалов-Миронов от первого брака с бизнесменом Игорем Удалым.

4 июня Мария поздравила старшего наследника с днем рождения. Парень тоже решил строить карьеру актера. Он играет в Театре им. Евгения Вахтангова. Мама гордится своим 28-летним наследником. Она опубликовала фото своего наследника и написала ему теплые слова.

«Близнец мой, сын старший, любовь, с днем рождения! Ироничный и добрый, шутливый и глубокий, требовательный перфекционист и душа компании, эрудит, критик и искренний отчаянный романтик, как же я тебя люблю!» — написала артистки.

Поклонники присоединились к поздравлениям. Многие поразились тому, как парень похож на своего знаменитого деда. «Одним словом: порода!», «Какой красавец», «Как Джонни Депп», «Ну дедушка один в один», «Машенька, с рождением старшего сыночка! Оставайтесь все той же милой кокеткой», «Здесь он — Кларк Гейбл!», «Ну красавчик!!! Интеллект в глазах», «Круто, когда мама молодая и такой взрослый сын», — прокомментировали пост подписчики.