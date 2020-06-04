«Какой сладкий пупс!»: Водонаева показала архивные фото с малышом

Телеведущая, модель, блогер и инстадива Алена Водонаева воспитывает сына Богдана, которому в этом году исполнится уже 10 лет. Мальчик родился у экс-звезды «Дома-2» в браке с бизнесменом Алексеем Малакеевым. Наследник модели учится на домашнем обучении – год назад Водонаева решила отказаться от общеобразовательной школы, назвав ее «русской рулеткой». Из-за коронавируса в самоизоляции Богдан перешел на удаленку и общается с преподавателями по Skype.

Сын часто становится героем публикаций в Instagram Водонаевой. А вот младенческие снимки Богдана редко кому удалось видеть. В новом посте теледива сделала исключение и обнародовала свои фотографии с сыном девятилетней давности. На кадрах малыш Бо, как ласково называет его Алена, лежит на животе у мамы, они весело позируют на камеру и выглядят абсолютно счастливыми.

«Я влюбилась! Опять!!! Какой сладкий пупс!!!», «От этого фото так веет теплом, морем, солнцем, отдыхом…», «Фото волшебны. Бо само очарование», — написали в комментариях.

На снимках Богдану несколько месяцев. Семья Водонаевой запечатлела эти кадры во время пляжного отдыха.