«Писаный красавец»: 39-летняя Елена Лядова представила 22-летнего брата

39-летняя актриса «Орлеана» и сериала «Измены» Елена Лядова познакомила аудиторию с 22-летним красавцем-братом. На днях молодой человек отмечал день рождения. Знаменитость поспешила поздравить любимого родственника с личным праздником, а заодно обнародовала кадр с юношей. Так, на фото довольный Никита с бородой нежно улыбается в камеру. Если приглядеться повнимательнее, то в некоторых чертах лица у юноши можно найти сходство со знаменитой сестрой.

О Никите известно не так уж и много. Юноша учится в Щепкинском училище и планирует, как и Елена, стать артистом. Увидеть родственников вместе можно было в картине «Опыт № 4». О брате Лядова рассказывает кратко: и Елена, и Никита родились от одной мамы. Несмотря на неполное родство, ребята считают друг друга очень близкими.

Юноша очаровал комментирующих. «Писаный красавец», «А он женат, интересно?», «Мое сердце разбито», «Есть в нем что-то от Данилы Козловского», «В российском кинематографе на одного красавчика стало больше», — пишут они в Сети.