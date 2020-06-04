«Сладкие куколки»: Тарасов скучает в отъезде по своим дочерям

В середине мая футболист Дмитрий Тарасов воссоединился со своей командой — казанским «Рубином» — и приступил к тренировкам. Теперь спортсмен живет на два города. Однако пребывать в разлуке с семьей — супругой Анастасией Костенко и двумя дочурками — Тарасову сложно. Он публикует семейные фото со своими девочками и признается, что тоскует по ним.

На снимке, которым поделился футболист, он предстал с обеими дочурками. Старшую Милану, которой скоро исполнится два годика, он посадил себе на шею, а малышку Еву, которой 5 июня будет уже 4 месяца, взял в руки – получилась милая картина отца с дочерями, которая умилила поклонников семьи Тарасова. Не обошлось и без сравнений — фанаты до сих пор пытаются определить, на кого же больше похожи малышки.

«Надо же так!! Милаша копия Димы!! А Евочка копия Настеньки! Красотулички сладкие!», «Такие сладкие куколки у Вас», «Милашка папина доча, а Ева мамина», «Старшая дочурка папина копия, а малышка мамина», «Сладкие девочки! Хорошая семья», «Ого как вы похожи!!! Папины дочки! Красавицы!», «Обе дочи копии папы» — написали в комментариях.

Дмитрий Тарасов вернулся в «Рубин» после травмы. Буквально через несколько недель после заключения контракта футболист сломал ногу на поле во время тренировки. Но пауза, связанная с травмой, совпала с паузой в чемпионате России в силу ситуации с коронавирусом. Теперь же спортсмен возвращается в строй своей футбольной дружины и крайне своевременно. Первенство стартует в середине июня.