«Развод оставляет отпечатки»: Павел Прилучный ужаснул постаревшим и изможденным видом

Павел Прилучный для многих стал кумиром после работы в сериалах «Закрытая школа» и «Мажор». Однако последние десять лет он строил отношения с Агатой Муцениеце. Супруги казались идеальной парой: во всем друг друга поддерживали, снимали влог, растили двух детей. Однако в феврале этого года влюбленные объявили о расставании. Сначала они молчали о причинах такого решения, но потом девушка открыто заговорила о вспышках гнева у актера.

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Последние два месяца стали для Павла и Агаты началом новой жизни. Они остались друзьями и стали по очереди видеться с детьми. Мия и Тимофей живут в мамой в квартире, но часто гостят у отца дома. Однако накануне актер покинул свой загородный коттедж и отправился в другой город на съемки. Он объявил, что его карантин завершен. На новом фото Прилучный запечатлел себя с морщинками на лице. Поклонники ужаснулись тому, как он выглядит. Его изможденный и осунувшийся вид обеспокоил пользователей Сети.

Несведущие подумали, что артист сильно сдал из-за ситуации в семье. «Развод оставляет отпечатки», «Это карантин так или бывшая?», «Что-то выглядит неважно после всех этих историй», — стали обсуждать кадр пользователи Сети.

Однако это не так — этот снимок был сделан после того, как над Павлом поработали гримеры на съемочной площадке. Он находится в Санкт-Петербурге, где возобновились съемки возобновились съемки фильма Тимура Бекмамбетова «ФАУ-2: Побег из ада», где Прилучный играет главную роль. Артист не стал скрывать, что соскучился по работе.