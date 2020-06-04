«Очень жаль»: Меган Маркл высказалась о происходящих в Лос-Анджелесе беспорядках

Принц Гарри с женой Меган и сыном Арчи вот уже несколько недель проживают в Лос-Анджелесе. Они стали свидетелями беспорядков, которые в эти дни бушуют в престижных районах города, в том числе и на Беверли-Хиллз, где снимают жилье супруги.

Убийство служителем порядка темнокожего гражданина Америки Джорджа Флойда сподвигло многих голливудских звезд на яркие заявления и критику полицейского произвола. Меган Маркл, которая родилась и выросла в Калифорнии, посчитала себя обязанной высказаться о происходящем.

«То, что последнюю неделю происходит в нашей стране, в нашем штате и городе — просто немыслимо», — пылко начала Маркл. Она отметила, что молчать было бы неправильно с ее стороны.

Маркл ужасается тому, что в современном мире до сих пор возможны подобные проявления расизма: «Очень жаль, что вы растете в мире, в котором такое все еще может произойти. Жизнь Джорджа Флойда имеет значение так же, как и жизнь Брионны Тейлор, Филандо Кастилии и многих других людей, чьи имена мы знаем или даже никогда не слышали».