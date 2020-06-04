«У меня большие амбиции насчет его образования»: Кастерова высказалась о сыне от Малкина

По словам телеведущей, она не собирается давить на ребенка, чтобы он стал обязательно хоккеистом.

Телеведущая Анна Кастерова заявила, что не собирается давить на своего сына Никиту и обязательно делать из него хоккеиста. Напомним, что отцом ребенка является игрок команды НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин.

«У меня очень большие амбиции насчет его образования. Хочу, чтобы он не просто говорил по-английски и по-русски, но еще и знал в совершенстве грамматику. Я сейчас с ним занимаюсь, и он много что знает уже в четыре года».

Анна Кастерова

Как отметила Кастерова, ее сыну, если он решит все-таки пойти по стопам отца, будет очень непросто. Лично у нее нет перед глазами примеров, когда дети смогли стать известнее своих родителей в той же профессии.

По словам Кастеровой, если сын станет хоккеистом, то в любом случае столкнется с большим давлением. Ему придется пребывать в тени звездного отца. В то же время она не исключила, что сын сможет стать известнее ее мужа, хотя, конечно, это будет очень непросто, сообщает «Спорт-Экспресс».