«Довольная»: невестка Орбакайте в тренче оверсайз и грубых ботинках отправилась на шопинг

Пока супруг модели Алены Красновой Никита Пресняков тренируется в скейт-парке, девушка времени даром не теряет. Невестка Орбакайте поспешила развлечь себя шопингом. Модель отправилась по бутикам, о чем сообщила в своем микроблоге в Instagram.

«Довольная», — подписала снимок Краснова.

На фотографии невестка Орбакайте позирует в тренче оверсайз серого цвета и грубых ботинках. В руках девушки покупки из бутика Prada. Причем модель решила отказаться от средств индивидуальной защиты — ни маски, ни перчаток у девушки нет.

Пока продолжается самоизоляция, супруги Пресняковы коротают дни на бывшей даче знаменитой бабушки Никиты, Аллы Пугачевой. Кстати, там внук Примадонны отметил свой день рождения. Не так уж и аскетично, надо сказать: в день своего 29-летия музыкант в тесном дружеском кругу начал вечеринку с самой полуночи, а через некоторое время устроил барбекю на улице, повторив празднование.