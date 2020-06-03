Белковая диета и много солнца: раскрыты секреты красоты Жаклин Кеннеди

Жаклин Кеннеди вошла в мировую историю не только как супруга президента Джона Кеннеди и первая леди США в 60-е годы прошлого столетия. Одна из популярных женщин своего времени до сих пор считается иконой стиля, вкуса и изящества, а ее секреты красоты пытаются разгадать и использовать многие модницы по сей день. Стилем Джеки вдохновляются тысячи стилистов, обращаясь к 60-м годам, в первую очередь из-за безукоризненной Жаклин и ее правил моды.

В Сети наделали много шума рекомендации врача-дерматолога Эрно Ласло для Жаклин Кеннеди, которые были обнаружены буквально на днях в Нью-Йоркском музее макияжа. Это записки, которые датированы маем 1963 года и содержат индивидуальную программу красоты миссис Кеннеди.

Стало известно, например, что супруга президента страдала от прыщей, поэтому доктор рекомендовал своей пациентке не наносить «больше масла или кремов, чем он советовал». Якобы так «шишки» не исчезнут, а прыщи появятся снова. Кроме того, среди рекомендаций дерматолога — пребывание на солнце. Эскулап советовал Жаклин не скрывать лицо под шляпами.

Вместе с бьюти-советами в записках — рекомендации по диете. Например, врач советовал Жаклин налегать на белок и молочные продукты: на завтрак яйца, на обед говядина, творог и обезжиренное молоко, на ужин — рыба.

Мы попросили прокомментировать рекомендации 1963 года, которые давал доктор своей именитой пациентке, эксперта портала Teleprogramma.pro, пластического хирурга, врача-дерматолога, косметолога Мадину Байрамукову.

Она отметила, что, к примеру, солнечные лучи раньше на самом деле рекомендовали людям с угревой сыпью.

«Солнце обладает бактерицидным действием и подсушивает кожу, уменьшая выработку секрета сальных желез. Однако не стоит легкомысленно относится к вопросу пигментации: если она вызвана гормональными причинами, пигмент может быть настолько стойким, что с ним будет очень сложно бороться даже осенью. К тому же повреждения на коже, вызванные угревой болезнью, это фактор, располагающий к появлению пигментных пятен, поэтому со своей стороны я бы остереглась давать пациенту подобные рекомендации», — заметила эксперт.

А вот косметические масла — это табу для кожи лица, и тут доктор миссис Кеннеди совершенно прав.

«Они усиливают выработку секрета сальных желез, что провоцирует появление прыщей», — объяснила Байрамукова.

Что касается диеты при угревой сыпи, то Мадина Байрамукова категорично вычеркнула бы из списка молочные продукты.

«Можно оставить только кисломолочные. Белок казеин, содержащийся в молоке, может провоцировать появление угревой сыпи», — добавила врач.

Справка Teleprogramma.pro

Мадина Байрамукова — пластический хирург, врач-дерматолог, косметолог, обладательница Премии «Грация» в номинации «Лучший косметолог 2018 года», автор сочетанной методики по скульптурированию лица, основатель медицинского центра «МаРусМед», обладательница премии «Люди года – 2019» в номинации «За лучший подход к скульптурированию лица» и премии The Moscow Life and Business Awards в номинации «Дебют года» в пластической хирургии.

Мадина Байрамукова работает в двух сферах: пластическая хирургия и косметология. В 2006 г. закончила Волгоградский медицинский университет, поступила в клиническую ординатуру по специальности «дерматовенерология». Параллельно с работой врачом-косметологом Мадина поступила в клиническую ординатуру по специальности «пластическая хирургия», которую успешно закончила. В 2017 году доктор Байрамукова открыла собственную клинику «МаРусМед» в Пятигорске и филиал этой клиники в Москве.