«Осваиваю вертикальность»: старший внук Пугачевой возобновил экстремальные тренировки

Одно из любимых хобби старшего сына Кристины Орбакайте Никиты Преснякова – это катание на скейтборде. О том, что он возобновил свои экстремальные тренировки, певец радостно сообщил всем поклонникам в Instagram. Внук Аллы Пугачевой снял на видео свои покатушки на рампе.

«Это я осваиваю вертикальность», — написал Никита Пресняков на видео.

Музыкант пояснил, что скейт-парк открыт в ограниченном режиме, но и это уже стало спасением в самоизоляции. Внук Примадонны соблюдает безопасность и катается в шлеме, налокотниках и наколенниках.

Экстремальное хобби уже оборачивалось для Никиты плачевно – пять лет назад он ломал ногу, причем даже не подозревал, что у него перелом. Сначала врачи диагностировали растяжение, и только после повторного обращения за помощью и серьезного обследования выяснилась неприятная картина.