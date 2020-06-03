«Островок ужасов»: на день рождения младшего сына Дибровы облачились в семейку Адамс

В конце мая младшему сыну телеведущего Дмитрия Диброва и модели Полины Дибровой, Илье, исполнилось 5 лет. По случаю первого юбилея родители закатили вечеринку. Как и принято на детских праздниках, мама с папой стилизовали именины под сказочную историю. Но выбрали для этого не совсем веселых персонажей — мрачную Семейку Адамс.

«Настоящий островок ужасов. Тематику вечеринки выбрал сам именинник. Близкие решили поддержать и нарядились во всевозможных монстриков», — написала Полина Диброва.

Она показала видео оформления праздника, а также боди-арт, который украсил лица детей и гостей дня рождения. Многие подписчики пришли в восторг от необычной задумки.

«Так ты с сынишками все интересно и необычно придумали, ты умничка, все классно!», «Какой крутяк вы замутили», «У вас что не праздник, то шедевр», «Ну вы даете! Такие образы привычно видеть осенью с тыквами на Хэллоуин. А тут летом! Вместо цветов и ярких красок! Ломаете стереотипы», — удивились люди в комментариях.

Нашлись и те, кто начал критиковать необычную идею. Многодетная мама поспешила заметить на это: «Главное, мой ребенок счастлив, взрослые тоже на несколько часов, благодаря организации, превратились в детей».