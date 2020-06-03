«Папаня вылитый»: экс-жена Григорьева-Апполонова показала подросшего сына от баскетболиста

В прошлом году Андрей Григорьев-Апполонов развелся со своей женой Мариной Банковой. Девушка предпочла знаменитому певцу молодого баскетболиста Андрея Зубкова. В начале этого года у влюбленных родился ребенок. Малыш появился на свет в столичном госпитале «Лапино». Для бывшей жены артиста ребенок стал уже третьим. Рыжему из «Иванушек» она ранее тоже подарила двух сыновей.

Имя младшего наследника Марина сначала скрывала, но оказалось, что его зовут Александр. Тем временем мальчику исполнилось четыре месяца. Девушка уже дает малышу пюрешки, а накануне он стал самостоятельным и бутылочку с молоком стал держать сам. Молодая мама запечатлела кроху в этот момент. Он предстал в белом комбинезоне с принтом.

«Мистер самостоятельность», — подписала кадр девушка.

Многие поклонники восхитились ребенком. Некоторые считают, что он пошел в отца. «Классный малыш. Как стильно вы его одеваете», «Классный малыш», «Какие чудо», «Мужичок», «Папин сынуля», «Папаня вылитый», — стали комментировать пост подписчики.

Напомним, что Марина стразу после развода узаконила отношения с новым избранником и вязала его фамилию. Григорьев-Апполонов с теплотой отзывается о бывшей жене и не таит на нее обиду. Певец заверяет, что до сих пор трепетно к ней относится. Баскетболист ранее делал предложение руки и сердца Дане Борисенко. Девушка сначала дала согласие, но потом они поссорились и торжество не состоялось. А вот роман Зубкова с бывшей женой артиста получился стремительным.