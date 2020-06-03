«Эрудицией перед зеркалом не разживешься»: Лоза о Киркорове после сравнения с аппендицитом

Певец Юрий Лоза в «Фейсбуке» ответил на выпад в свой адрес со стороны поп-короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова. Ранее исполнитель, который снимается в юмористическом шоу «Удаленка», обыграл программу Елены Малышевой «Жить здорово!»

«Я соглашусь играть простату, только если в этом же выпуске Басков сыграет анус, а Юрий Лоза – аппендицит», — сказал бывший супруг примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой.

Когда у него поинтересовались, почему Лоза должен вдруг стать аппендицитом, то Киркоров неприятно пошутил в адрес автора композиции «Плот». Он отметил, что певец никому не нужен.

Как отметил Лоза, он вообще-то не привык обижаться на глупые высказывания коллег по сцене. В то же время он напомнил, что анус и простата – части тела человека, а аппендицит — воспаление, то есть процесс. По словам Лозы, аппендикс выполняет важную функцию поддержки иммунной системы человека.

«Это общеизвестный факт, но, как говорится, эрудицией перед зеркалом не разживешься». Юрий Лоза

Ранее Юрий Лоза дал совет культуристу Тарзану, который говорил о тяжелом положении артистов. Муж певицы Наташи Королевой отмечал, что пожилые люди в период пандемии хотя бы получают пенсию, а вот он вообще лишен заработка. В ответ Лоза посоветовал Тарзану выйти на балкон и раздеться. Как он заверил, бодибилдеру обязательно помогут с деньгами проходящие мимо люди. Как считает Лоза, артистам грех жаловаться на наличие концертов в тяжелый момент. Массе людей сейчас приходится куда хуже. При этом они не плачутся.