«Дочь — копия!»: Седокова поделилась снимком с 15-летней Алиной и сыном Гектором

Первенца — дочку Алину — украинская исполнительница родила в 22 года. Отцом девочки стал белорусский футболист Валентин Белькевич. С избранников певица рассталась, когда их общему ребенку было всего два года. У Анны Седоковой также есть дочка от союза с бизнесменом Максимом Чернявским. Восьмилетняя Моника живет вместе с отцом. При этом артистка старается как можно чаще видеться с наследницей. В 2017 году поп-дива родила долгожданного сына Гектора, но с отцом мальчика отношения у знаменитости не сложились. Сейчас экс-солистка группы «ВИА Гра» встречается с 27-летним латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. Примечательно, что нынешний избранник Анны моложе ее на десять лет.

В микроблоге 37-летняя Седокова поделилась свежим семейным снимком, на котором она позировала с повзрослевшей дочерью от первого брака и маленьким сынишкой. Алина оделась в одном стиле со звездной мамой, поддержав тренд на family look. Так, певица примерила алую толстовку, а ее дочка-подросток оранжевое худи.