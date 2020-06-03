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Наталья Поклонская поделилась редким снимком своей дочки из роддома

Фотография была сделана в 2005 году, когда на свет появилась ее наследница Анастасия.

Наталья Поклонская поделилась редким снимком своей дочки из роддома
Поклонская опубликовала снимок своей дочери из роддома/http://globallookpress.com/

Депутат Госдумы Наталья Поклонская в своем телеграм-канале опубликовала редкий снимок из газеты. На фотографии можно увидеть дочь бывшего прокурора Крыма Анастасию. Снимок был сделан в одном из крымских роддомов в далеком 2005 году вскоре после того, как Поклонская стала мамой.

Дочь Натальи Поклонской. Фото
Поклонская поделилась снимком из роддома/Телеграм-канал Натальи Поклонской

«В своем фотоальбоме нашла старую крымскую газету, куда попали с дочкой прямо из роддома».

Наталья Поклонская

Отметим, что на самой фотографии нет Натальи Поклонской. Ребенка держит на руках неизвестная женщина. Рядом стоят врачи.

Добавим, что Наталья Поклонская в августе 2018 года вышла замуж за заслуженного юриста России Ивана Соловьева. Их свадьба состоялась в Крыму. К сожалению, чуть больше, чем через год Поклонская и Соловьев объявили, что уже не живут вместе. При этом экс-прокурор Крыма намекнула, что причина разрыва отношений кроется в беспробудном пьянстве супруга. Сейчас она одна воспитывает свою дочь, которой 15 лет.

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