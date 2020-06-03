«Как провезти контрабанду»: Прилучный пронес на борт самолета крысу

Звезда сериала «Мажор» полетел в Санкт-Петербург с грызуном в капюшоне.

Накануне популярный актер Павел Прилучный завел дома двух домашних питомцев – белых крыс, о чем рассказал в своем Instagram. Вместе с дочкой Мией они играли со зверьками и выбирали имена. По-видимому, актеру так понравился один из хвостатых, что он решил с ним не расставаться даже в воздухе. Прилучный взял с собой на самолет маленького грызуна, причем пронес его незаметно для экипажа.

«Как провезти контрабанду втихую, — показал на видео Прилучный. Из капюшона выглянул его белый друг.

Прилучный после приземления в аэропорту Петербурга рассказал, как его новый любимец Мистер Крыс, — так он назвал нового питомца, — перенес перелет.