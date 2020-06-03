«Кобели»: экс-ведущая «Дома-2» Ефременкова высказалась о мужских изменах

Юлия Ефременкова, экс-участница и бывшая телеведущая проекта «Дом-2», часто поднимает в своем микроблоге довольно серьезные темы. В этот раз девушка поспешила назвать бредом заявление психолога о том, что в мужских изменах виноваты сами женщины.

«Наткнулась вчера на пост о мужских изменах. Женщина-психолог обвинила во всем женщин, — рассказала инстадива, — «КАК??? Как кто бы то ни было может быть виноват в измене, кроме изменщика? Что за бред».

Девушка поспешила обозначить свою позицию по поводу измен. Она уверена, что на измену идут только закомплексованные мужчины, которые в детстве недополучили ласки. Кроме того, существует и отдельная категория мужчин, по мнению блогера: «Есть такая порода мужчин — кобели. Они будут гулять в любом случае — и тут ничего не зависит от женщины».

Экс-звезда «Дома-2» отметила, что становилась жертвой мужского предательства. Но не смогла простить и ушла.