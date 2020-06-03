Мария Шукшина стала отпускать к бывшему мужу своих сыновей Фому и Фоку

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова заявила в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1», что актриса Мария Шукшина стала отпускать к бывшему мужу адвокату Борису Вишнякову их общих детей близнецов Фому и Фоку. Им сейчас по 14 лет. У актрисы были очень напряженные отношения с юристом после расставания.

«У нас с Борисом очень теплые отношения. И вот Маша не даст соврать. Она стала детей своих давать бывшему супругу. Он общается с ними. Все у них хорошо». Светлана Журова

Как отметила Журова, Борис Вишняков помогал ей несколько лет назад при разводе с мужем теннисистом Артемом Черненко, от которого у нее два сына. Кстати, супруг считал, что у Журовой и Вишнякова роман.

«Я хотела, чтобы муж отписал часть нашего совместно имущества нашим общим детям. Супруг не согласился. Потом выяснилось, что его жена беременная. Я сразу сказала, что дальше никакие судебные процессы не пойдут. Муж живет в моей квартире, но я смирилась», — заявила Светлана Журова.