Маленькие модницы: дочки Джигана и Самойловой предстали в маминых нарядах

Модель Оксана Самойлова в браке с рэпером Джиганом воспитывают четверых детей – трех дочек и сына. Две старших девочки, Ариела и Лея, часто любят поиграть в мамином модном гардеробе и облачиться в стильные наряды. В очередной раз наследницы предстали в Instagram своей знаменитой мамы в аутфитах, которые выбрали для похода в магазин.

Лея нарядилась в леопардовый total look – мини-платье и туфли, которые оказались на высокой шпильке. Ее сестра Ариела – мини-шорты и блестящий топ, а сверху накинула серебряную куртку. Ботильоны девочка подобрала в тон блеску – сияющие стразами и на каблуках. Увидев дочек, Самойлова сразу же включила камеру:

«Это вы куда такие?» — посмеялась мать. «На вечеринку», — ответила Лея. «А где вечеринка? Меня возьмете?» – попросила Самойлова «Я в магазин», — заметила Ариела, и Лея решила согласиться с ней.

«Я бы так в магазин ходила», — пошутила Самойлова. Сама она не так давно показала свой прикид, в котором ездила в магазин. Это были куртка, резиновые сапоги и трико, надетые поверх пижамы. Несмотря на садово-огородный look, Самойлова, стоит признать, выглядела довольно стильно.