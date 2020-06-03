Мамино чудо: внук Глаголевой за завтраком смотрит не мультики, а хоккей

Не так давно 26-летняя возлюбленная Александра Овечкина во второй раз стала мамой. Дочь покойной Веры Глаголевой родила еще одного наследника своему мужу-хоккеисту. Как подметили другие знаменитости, поздравляя супругов с пополнением, теперь в семье спортсмена появился еще один будущий чемпион. Новорожденного малыша назвали Ильей. Напомним, что в августе первенцу пары — сыну Сереже исполнится два годика. Таким образом, разница в возрасте между мальчишками будет незначительной.

Овечкин уже забрал возлюбленную с маленьким Илюшей домой. После родов Анастасия Шубская благополучно выписалась из отделения. Девушка постепенно приходит в себя и восстанавливается. В Stories модель поделилась свежими кадрами с полуторагодовалым Сережей. Супруга Александра Овечкина не стала скрывать, что сынишка часто просит ее включить матчи с отцом. Примечательно, что за завтраками внук Веры Глаголевой смотрит не мультики, а хоккейные матчи.

«Просит включить видео, где папа на льду», — отметила Анастасия.

По словам возлюбленной спортсмена, маленький Сережа не расстается со своими клюшками даже во время приема пищи. Примечательно, что звездная мама не запрещает ребенку тренироваться на асфальте. Так, за неимением льда, внук ныне покойной актрисы отрабатывает технику владения клюшкой во дворе их дома или на лужайке.

Еще до родов Анастасия Шубская старалась присутствовать на всех важных матчах своего супруга. Так, на трибунах девушку можно было заметить в компании с Сережей. По словам возлюбленной Овечкина, иногда ее сынишка мог вздремнуть в перерыве.