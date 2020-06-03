«Я не смогла дать ему страсть»: Светлана Журова объяснила, почему развелась с мужем

Конькобежка жила с теннисистом Артемом Черненко, который младше нее на семь лет.

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснила, почему развелась со своим супругом Артемом Черненко, который младшее нее на семь лет. В этом браке родилось двое сыновей.

«Мне гадалка нагадала до тридцати лет родить детей. Если не рожу, то уже их не будет. Когда Тема появился в моей жизни, то сразу захотел свадьбу и детей. Скажу, что мы потеряли нашего первого ребенка. Плод не прижился. Я вернулась в спорт. А через год снова забеременела. И тогда уже все получилось. Родился наш первенец Ярослав». Светлана Журова

Как сказала звезда, она всегда в браке хотела спокойствия, а муж огня. «Он хотел огонь разжигать, а я не давала. Его пламя я так и не смогла в нужное русло направить. Мой младший сын точно такой же огонь, как бывший муж. Гром и молнии разрушили наши отношения», — заметила она.

Как отметила она, супруг почему-то ревновал ее к прошлому. «В итоге мы разъехались в разные города. Я просто стала добытчиком в нашем доме. Не каждый молодой человек это переживет. О разводе первой заговорила я. Я не смогла дать ему страсть. Я не умею бить тарелки о голову», — заявила конькобежка.