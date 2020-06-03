«Большая роскошь»: Ковальчук назвала безмерным счастьем видеть, как растет ее дочь Амелия

37-летняя Юлия Ковальчук с большим позитивом отнеслась к вынужденной самоизоляции, чем многие ее подписчики в Instagram. Так, экс-солистка группы «Блестящие» заверила, что за это время близкие друг другу люди стали еще ближе. Рассуждая об эмоциональной составляющей ее собственной семейной жизни на карантине, певица уточнила, что для нее все эти месяцы были наполнены «фантастическим счастьем». Девушка не могла и помыслить, что когда-нибудь у них с Алексеем появится лишнее время, которое они смогут провести наедине.

«Для таких артистических семей, как наша, это большая роскошь», — приводит 7days слова Юлии Ковальчук.

Певица уточнила, что они с мужем отдают себе отчет в том, что вероятно уже через несколько недель самоизоляцию отменят. И вполне возможно, что она, как впрочем и ее вторая половинка, будет скучать по этому замечательному периоду в их жизни. По словам Юлии, она благодарная за возможность наблюдать за тем, как растет и взрослеет их с Чумаковым дочка. Певица подметила, что для нее это безмерное счастье быть рядом с двухлетней Амелией.

Разумеется, самоизоляция отразилась на взаимоотношении многих супружеских пар и не всегда положительно. Ведь люди вынуждены находиться в замкнутом пространстве своих квартир. Ковальчук уточнила, что рада жить в собственном доме, где для каждого есть свой уголок. Артистка понимает, что ее мужу необходимо иметь какое-то личное пространство, место, где бы он мог побыть наедине с собой, сконцентрироваться на написании музыки и песен.

Пока Алексей работает над новым творческим материалом, его супруга вместе с Амелией гуляет по дачному поселку, соблюдая при этом социальную дистанцию с соседями по участку.