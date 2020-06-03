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«Была симпатия, но это не любовь»: Журова прокомментировала слухи о романе с принцем Монако

Альбер II оплатил конькобежке поездку на чемпионат мира.

«Была симпатия, но это не любовь»: Журова прокомментировала слухи о романе с принцем Монако
Журовой приписывали роман с принцем Монако/http://globallookpress.com/

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» прокомментировала слухи о романе с принцем Монако Альбером II. Им приписывали любовные отношения в конце девяностых годов прошлого века.

«У меня в то время была любовь с парнем, с которым мы были в одной команде. Ему, конечно, было смешно читать сплетни про меня и принца Монако».

Светлана Журова

Как сказала звезда, поводом для слухов стал тот факт, что они вместе позавтракали в олимпийской деревне в 1998 году в Нагано. «Принц тогда дал мне автограф. Я ему просто написала через Сеть в Интернете. Он сказал, чтобы я приходила на завтрак. Вот и все. Он тогда был действующим спортсменом», — заявила Журова.

Как сказала конькобежка, журналисты тогда написали, что он будет строить для нее ресторан и каток. «Он, кстати, мне до сих пор присылает открытки с Рождеством. Была у нас в те годы какая-то симпатия, но это не любовь. Когда мы через несколько лет после Олимпиады с Альбертом ходили в ресторан и ночной клуб, то это уже никому не было интересно. Он оплатил мне в те годы поездку на чемпионат мира, где я стала второй. Я обещала отдать ему деньги. Но потом поняла, что не могу столько насобирать. Я впервые тогда летела в бизнес-классе. Я даже не знала, как телевизор включить», — заметила Журова.

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