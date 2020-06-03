«Теперь свободна?»: Муцениеце в дерзком бюстье блеснула пикантной родинкой на груди

31-летняя Агата Муцениеце на личной страничке в Instagram поделилась свежим снимком, чем вызвали шквал позитивных откликов в соцсети. Верные почитатели актрисы из фильма «Тобол» не смогли остаться равнодушными, увидев девушку в дерзком топе-бюстье. Экс-возлюбленная Павла Прилучного не только похвасталась роскошным декольте и соблазнительными формами, но и блеснула пикантной родинкой на груди. Подписчики артистки пришли к мнению, что Агата хорошеет день ото дня. Ранее в Stories Муцениеце делилась фотоотчетами своих утренних пробежек. В период самоизоляции, пока одни совершенствовались в кулинарии, бывшая избранница «Мажора» решила взять себя в руки и привести мышцы в тонус.

К слову, в недавнем интервью Агата вспомнила, как ее соведущий в вокальном проекте «Голос. Дети» на Первом канале отнесся к известию о ее расставании с мужем. Тогда Дмитрий Нагиев в привычной ему философской манере успокоил артистку, заверив, что «развод продлевает жизнь». Сейчас Муцениеце живет отдельно от Павла. Девушка переехала в городскую квартиру вместе с двумя детьми: семилетним Тимофеем и четырехлетней Мией.