«Теперь свободна?»: Муцениеце в дерзком бюстье блеснула пикантной родинкой на груди

31-летняя Агата Муцениеце на личной страничке в Instagram поделилась свежим снимком, чем вызвали шквал позитивных откликов в соцсети. Верные почитатели актрисы из фильма «Тобол» не смогли остаться равнодушными, увидев девушку в дерзком топе-бюстье. Экс-возлюбленная Павла Прилучного не только похвасталась роскошным декольте и соблазнительными формами, но и блеснула пикантной родинкой на груди. Подписчики артистки пришли к мнению, что Агата хорошеет день ото дня. Ранее в Stories Муцениеце делилась фотоотчетами своих утренних пробежек. В период самоизоляции, пока одни совершенствовались в кулинарии, бывшая избранница «Мажора» решила взять себя в руки и привести мышцы в тонус.
К слову, в недавнем интервью Агата вспомнила, как ее соведущий в вокальном проекте «Голос. Дети» на Первом канале отнесся к известию о ее расставании с мужем. Тогда Дмитрий Нагиев в привычной ему философской манере успокоил артистку, заверив, что «развод продлевает жизнь». Сейчас Муцениеце живет отдельно от Павла. Девушка переехала в городскую квартиру вместе с двумя детьми: семилетним Тимофеем и четырехлетней Мией.
«Теперь свободная?!», «Агата, ты красотка», «Родинка!!», «Красотка!! Так держать!! Выглядишь огонь… Не пропадай, любим тебя!!», «Ой, какой красивый корсет», «Ты как всегда красива, плюс шикарная грудь», «Родинка, какая классная. Как это мило!!», «Бомбическая», — такие комментарии появились под свежим снимком актрисы.