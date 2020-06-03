«С пузом захожу, а на нем женщина»: Седокова рассказала об изменах бывшего мужа

Анна Седокова во время прямого эфира в Instagram рассказала об изменах своего первого мужа футболиста киевского «Динамо» Валентина Белькевича. За спортсмена солистка «ВИА Гры» вышла замуж после того, как узнала о своей беременности.

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По сути певица этим поступком отрезала себе путь назад в известное трио, ведь на ее место практически сразу взяли Альбину Джанабаеву, а вот для ее экс-благоверного женитьба оказалась лишь росписью в документах. Он как вел разгульный образ жизни, так и продолжил его вести. По крайней мере, так утверждает Анна.

«Помню, как беременная ходила, искала его. Нашла в стриптиз-клубе. С пузом захожу, а на нем женщина какая-то, трется об него, он выпивший», — призналась Седокова.

Звезда не решилась тогда устраивать скандал и просто взяла любимого за руку и увела домой. Кроме заведений сомнительного характера Валентин посещал свою любовницу и особо не скрывал этого.

В какой-то момент Анна постаралась найти поддержку у мамы, но та категорически отвергла ее желание развестись, заявив, что она уже старая и с ребенком. Такая, дескать, никому будет не нужна. Тем не менее певица решилась на расставание с изменником, а в 2014 году он скоропостижно скончался от оторвавшегося тромба.