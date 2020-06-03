«Вазочки, штучки, понты, все напоказ»: работник рассказал о «начинке» квартиры Брухуновой

По словам мужчины, в апартаментах много чего аляпистого, вычурного.

Работник бригады дезинфекции, который проводил антисептическую обработку в элитном жилом комплексе «Садовые кварталы», рассказал, что сатирик Евгений Петросян и его жена живут в разных квартирах, но на одной лестничной площадке. Его поразил шик в квартире молодой дамы, которая, как известно, слывет модницей.

«Много чего-то аляпистого, вычурного. Вазочки, штучки, понты, все напоказ. Мне показалось, несколько несуразно».

Работник о квартире Брухуновой

По словам работника, он даже побывал в святая святых Брухуновой — ее ванной комнате. Там он увидел всего одну зубную электрическую щетку. Ничто не говорит о том, что Евгений Петросян хоть раз бывал в этой квартире. Нет ни тапочек сатирика, ни халатика. Вообще ни одной мужской вещи, что, конечно, достаточно странно и вызывает вопросы.

Как сказал работник, Брухуновой помогает по хозяйству домработница. Она, к примеру, готовит. Причем еду после готовки домработница положила в дорогой китайский фарфор и унесла в квартиру Петросяна. Сама молодая жена этим не занимается.

Также работник отметил, что в квартире Брухуновой ничего не напоминает о наличии ребенка, о чем так много судачат журналисты. Нет никаких игрушек и памперсов, сообщает «Комсомольская правда».