«Красивое фото»: 58-летняя жена Малинина блеснула фигурой в полупрозрачной тунике

Александр Малинин вместе с супругой Эммой, а также детьми Устиньей и Фролом отдыхает в Германии. Семья наслаждается возможностью спокойно побыть вместе.

Недавно они посетили чудесный мюнхенский ресторан, где не постеснялись заказать калорийные блюда – пасту и пиццу. Кроме того, совершили экскурсию на самое большое озеро в Германии Штарнбергер-Зе в предгорьях Альп.

Увы, но безмятежный отдых семьи был несколько омрачен новостями из России. В эфире программы «Пусть говорят» показали скандал, который устроила Кира Евдокимова. Дочь певицы Ольги Зарубиной уже несколько лет пытается доказать, что является также наследницей Александра Малинина и пытается добиться от него любви и признания. На телевидении показали видео с нервной выходкой гражданки Америки, крушащей все вокруг. Она объяснила свой поступок тем, что страдает из-за невнимания отца.

На фоне этого сюжета жена народного артиста опубликовала в личном блоге трогательный пост со словами поддержки в адрес своего мужа.

«Когда двое любят друг друга, они стремятся быть вместе, в обнимку проживая и радости, и сложности. Нет в этом работы. Любовь – как море. Такая же необъятная, вдохновляющая, с ураганами и штилями», — написала она. А также обнародовала трогательное фото с супругом.

Примерив полупрозрачную тунику, Эмма Малинина нежно обняла своего мужа, вызвав бурю эмоций у фолловеров.