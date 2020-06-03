«Со мной никак, да?»: младшая дочь Бородиной выбрала остаться с мамой, если родители распрощаются

Младшая дочь Ксении Бородиной Теона выбрала остаться с мамой, если родители распрощаются. На днях бизнесмен Курбан Омаров задал малышке шутливый вопрос и получил на него неожиданный ответ. Во время поездки за мороженым предприниматель спросил, с кем останется ребенок, если мама внезапно отправится на Луну жить, а он останется на Земле. Теона, не тушуясь, дала ответ не в пользу отца.

«С мамой на Луну! Ну или с Марусей останусь», — сделала свой выбор она. «Со мной никак, да?» — с надеждой уточнил Курбан. «Ну разве что ты тоже на Луну улетишь», — подытожила Теона.

Позже Омаров признался – он очень надеялся, что его главная любимица выберет папу, ведь она уже четыре года клянется, что обожает его больше, чем остальных.

«Когда уже прекратится этот беспредел?» — подытожил он.

Трогательное видео заставило смеяться комментаторов. «Теона такая умная и непосредственная! Уже сейчас знает, чего хочет», «Чувство юмора у ребенка на высоте», «Любовь любовная», «Ну какая она классная», — сошлись во мнениях они.

Примечательно, что Курбан, как и Ксения, достаточно часто делится перлами дочери. Омаров посвящает Теоне максимум свободного времени и старается передать ей ценные знания.