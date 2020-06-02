«Ты просто вау»: Нюша в джинсовых шортах и белоснежном топе-бра «засветила» грудь в постели

Нюша коротает дни в самоизоляции в своем загородном доме. Однако певице некогда скучать. Недавно она записала новый трек с Егором Кридом. Такого подарка поклонники ждали давно, так как раньше артистка встречалась с обаятельным парнем. После этого многие ждали реакции мужа звезды Игоря Сивова, но он во всем поддерживает супругу и не ревнует. Более того, в гостях у девушки часто бывают дети Сивова от прошлых отношений.

После свадьбы и рождения ребенка Нюша постепенно возвращается к прежнему ритму жизни. Она уже вернулась в форму. 29-летняя певица без стеснения хвастается своей стройной фигурой. Так, на карантине девушка поделилась новыми снимками. Она запечатлела себя в постели. Артистка предстала в джинсовых мини-шортах и белоснежном топе-бра. Наряд подчеркнул талию звезды и позволил ей сверкнуть грудью.

Нюша сидела на кровати с распущенными волосами и вечерним макияжем. Певица улыбалась в камеру. «Отправим сигнал, запрос на погружение, а дальше по звездам на повышение», — написала она.

Поклонники пришли в восторг от увиденного. Девушку одарили комплиментами. «Шикарная», «Я влюбилась», «Как прекрасно выглядишь», «Ты просто вау», «Богиня», «Вот это мамочка», «Красивая невероятно», — прокомментировали пост подписчики. К слову, поклонники ждут, что Нюша выпустит новую песню. Однако свободное время она тратит не только на творчество, но и на дочку Симбу. Кроха растет не по дням, а по часам.