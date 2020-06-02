«Пальчики оближешь»: Малинины устроили праздник живота в Мюнхене

61-летний Александр Малинин заказал в ресторане пиццу по собственному рецепту. Во вторник, 2 июня, исполнитель отправился на прогулку по Мюнхену вместе с любимой супругой Эммой: муж и жена много ходили пешком, а затем набрели на уличный ресторанчик, в котором и решили перекусить. Малинин решил воспользоваться случаем и заказал у местного повара итальянскую пиццу по собственному рецепту.

Сам артист подметил, что очень хотел бы видеть в готовом блюде вполне конкретный ингредиент, который добавляет ему пикантности.

«Самая главная составляющая здесь — это пепперони «Ломбардия» — зеленые перчики, они дают остроту, просто потрясающую!» — сказал Малинин, прищелкнув пальцами.

На пицце супруги, впрочем, не остановились. Вслед за мучным изделием Малинины попробовали пасту, бессолевую рыбу «Бранзино», а на десерт Эмма получила очень сладкий и объемный десерт, увенчанный клубникой. От такого вкусного «бума» у некоторых подписчиков буквально потекли слюнки. «Пальчики оближешь просто», «А я-то тут со своей вареной картошкой сижу!», «Тоже теперь хочу в Мюнхен «Бранзино» кушать», «Эмма, пощадите наши фигуры», — написали они ей.