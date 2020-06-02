«Копия папы»: Виктория Боня показала подросшую дочку в джинсовой куртке оверсайз

Виктория Боня семь лет прожила с французским бизнесменом Алексом Смерфитом. Поклонники ждали, когда пара сыграет свадьбу, но неожиданно в 2017 году они расстались. Позже телеведущая призналась, что хотела много детей, а вот ее избранник строил другие планы на будущее, поэтому они и решили пойти разными дорогами. Однако у них есть общая дочь Анджелина. Ради девочки они поддерживают теплое общение.

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Этой весной Боня два месяца гостила в Ницце у бывшего возлюбленного вместе с наследницей. Ходили слухи, что бизнесмен поселил девушку в домике для прислуги. Модель провела экскурсию по своим апартаментам, доказав, что обосновалась едва ли не особняке. А когда карантин был снят, она отправилась с наследницей в Монако. Именно там она жила до переезда в Лондон и решила снова устроиться в полюбившемся карликовом государстве.

Накануне Виктория поделилась рядом снимков с наследницей. Светская львица на первом фото предстала в джинсах скинни и бомбере. Туфли на шпильках дополнили образ. Девушка целовала восьмилетнюю дочку, облаченную в мамину джинсовую куртку оверсайз. Наряд смотрелся на девочке как стильное платье. На других снимках Боня демонстрировала нежность с наследницей.

«Вчера был важный для всех нас — День защиты детей. Я хочу сосредоточить ваше внимание на очень важном аспекте благополучия детей — заботливой и любящей семье», — написала звезда.

Поклонники восхитились трогательными кадрами. По мнению пользователей Сети, девочка растет красавицей, а также очень похожей на своего отца. «Очень красивые девочки», «Какие чудесные», «Вика, у вас очень красивая девочка, аристократичное личико», «Какая она уже большая, а вы шикарная мамочка», «Это ваша дочура?! Она такая же красотка!!!», «Копия папы», — прокомментировали пост подписчики.