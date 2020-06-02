Надежда на субсидию: Водонаева рассказала, как удерживает свой бизнес на плаву

Непростой период пандемии коронавируса для многих предпринимателей может обернуться большими потерями или и того плачевнее — закрытием бизнеса. Особенно речь идет о тех сферах, которым запрещено работать в период мероприятий, ограничивающих распространение инфекции, — искусство, культура, индустрия красоты. Именно в бьюти-сфере у известной светской львицы, экс-звезды «Дома-2» Алены Водонаевой бизнес. И, как и все остальные салоны, ее студии сейчас закрыты.

Звезда Instagram рассказала порталу Teleprogramma.pro, что в настоящее время она в ожидании разрешения работать. Удержаться на плаву ей помогла адекватная реакция на происходящее ее команды. За счет того, что все сотрудники были отправлены в неоплачиваемые отпуска, Водонаева смогла сэкономить на зарплате. Кроме того, не откладывая в долгий ящик, она обратилась за помощью государства.

«Мы подали заявление на субсидию на поддержку малого бизнеса. Сейчас это практически единственная вещь, которая может помочь в нашей сфере», — считает инстадива.

Водонаева уверена, что не все смогут пережить коронавирусный кризис, и закроются насовсем. Сама звезда рассчитывает на то, что осенью ее салонам удастся работать в полную силу.