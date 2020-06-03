«Это наша Хюррем?»: Узерли в бирюзовом мини-бикини восхитила фанатов соблазнительной фигурой 

На одной из фан-страничек 36-летней Мерьем Узерли появилось архивное пляжное фото знаменитости, которое ранее сама актриса уже публиковала на личной страничке в Instagram. Перед объективом фотокамеры партнерша Халита Эргенча предстала в бирюзовом мини-бикини, восхитив поклонников соблазнительной фигурой. Так, верные почитатели актрисы из турецкого сериала «Великолепный век» пришли к мнению, что она вполне могла бы перещеголять и топ-моделей с мировыми именами. Подписчики знаменитости не оставили без внимания тот факт, что Мерьем заметно постройнела и похорошела.

«Это наша Хюррем?!», «Что тут скажешь?! Идеальная», «Любимая султанша», «Так непривычно видеть ее без султанских нарядов и украшений!!», «Модели могут только позавидовать такой эффектной фигуре», «Султан бы не позволил!!», «Очень соблазнительно и чувственно», — такие комментарии появились под снимком актрисы.

Напомним, что Мерьем Узерли сама воспитывает шестилетнюю дочку Лару. В одном из интервью Халит Эргенч дал понять, что его супруге было непросто наблюдать за теми сценами, в которых он целовал свою партнершу. В СМИ писали о том, что Бергюзар Корель ревновала мужа к Мерьем. А когда актрису на площадке заменила Вахиде Гердюм — возлюбленная Халита смогла вздохнуть с облегчением. Так правдоподобно Эргенч и Узерли играли любовь на площадке.