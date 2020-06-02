«Обогнал меня»: Деревянко позавидовал популярности Криворотова

Седьмой сезон телепроекта «Холостяк» на канале ТНТ с участием стоматолога Антона Криворотова завершился победой мулатки Барбары Пино, которая с самого начала шоу считалась фавориткой героя. И к радости фанатов, пара до сих пор вместе, хотя проект снимали еще в прошлом году. Сам герой оказался не простым врачом-дантистом, а вхожим в звездную тусовку музыкантом. В первой серии проекта, напомним, поддержать «холостяка» пришли актриса Ирина Горбачева и Павел Деревянко. Кроме того, Криворотов знаком со многими звездами телеканала ТНТ.

В ближайшее время Криворотов вместе с Деревянко готовится преподнести фанатам сюрприз. Об этом в своем Instagram сообщил сам актер сериала «Домашний арест». Он опубликовал первое в аккаунте совместное фото с медийным стоматологом и пообещал поклонникам, что они совсем скоро все узнают. Кроме того, артист поразился тому, как быстро Криворотов стал популярным:

«Мой друг @dr.krivorotov уже обогнал меня по количеству подписчиков после недавнего шоу, не могу сказать, что этому очень рад, но, за друга приятно», — позавидовал Деревянко.

Сам Криворотов этой весной выпустил музыкальный трек, который быстро стал популярным среди поклонников творчества звездного дантиста. Что именно приготовили музыкант и его знаменитый друг, остается только предполагать.