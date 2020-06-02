«Какие миленькие»: мама Сергея Лазарева запечатлела подросших детей певца

Сергей Лазарев в свое время встречался с Лерой Кудрявцевой, но до свадьбы у них дело так и не дошло. Бывшие влюбленные остались хорошими друзьями. Певец не рассказывает о личной жизни, поэтому он огорошил всех, когда выяснилось, что у него есть сын в 2016 году. Никите на тот момент было уже почти три года. Когда артист отправился на «Евровидение», то прошел слух, что у него родилась дочка. Сначала он открестился от сплетен, но осенью 2020 года в шоу Кудрявцевой обаятельный певец раскрыл, что у него теперь есть дочка Анна.

Так как Сергей всю жизнь провел на сцене, он знает, как порой жесток бывает мир. Своих наследников артист оберегает от хейтеров и злопыхателей, поэтому скрывает от посторонних глаз. Его сыну в этом году исполнится шесть лет и время от времени певец показывает мальчика. Никита увлекается футболом, а на карантине Лазарев с удовольствием занимался с ним учебой дома, как и все родители с детьми в режиме самоизоляции. А вот увидеть дочку звезды большая редкость.

Но 1 июня в День защиты детей мама певца Валентина опубликовала трогательный снимок с внуками и своей дочкой Алиной. Девушка обнимала маленькую племянницу, а Никита положил руку на красивую родственницу.

«Храни Господь всех детей на земле! С праздником! С Днем защиты детей!» — написала мама артиста.

Поклонники восхитились домашним фото. Многие считают, что малыши растут очень похожими на отца. К слову, о маме детей Лазарев ничего не рассказывает. Но ранее Филипп Киркоров признался в одном из интервью, что сына певцу родила суррогатная мать. «Какие замечательные! Вот это богатство, Валечка», «Как же это мило», «Валентина Викторовна, какие у вас они все прекрасные», «Какие кнопочки-солнышки», «Какие миленькие», — прокомментировали пост подписчики.