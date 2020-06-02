Защита от папарацци: Меган Маркл наняла президентскую охрану

Супруга принца Гарри надеялась в родной Калифорнии жить спокойно и не попадать в поле зрения прессы.

Два месяца живут в Америке внук королевы Елизаветы II Гарри и его супруга Меган Маркл. Они обосновались в одном из престижнейших районов Лос-Анджелеса в надежде на спокойную жизнь без вспышек фотокамер и пристального внимания публики. Но не тут-то было: папарацци и здесь достали королевскую чету. Ни дня не проходит, чтобы Маркл не попала в объектив и таблоиды, каждый шаг, движение и взгляд экс-монаршей особы становится известен всему миру.

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Устав от публичности, Меган наняла охрану. Причем, не простую: она отдала предпочтение экс-главе службы безопасности президента США Рональда Рейгана, 65-летнему Гэвину де Беккеру. По сообщениям портала Express, агентство, которое принадлежит Беккеру, специализируется на охране знаменитостей и прейскурант этой услуги — не из дешевых.

Так, сутки под опекой телохранителя достигают 8000 долларов. Причем Маркл доверила безопасность своей семьи данному агентству на год. Многие недоумевают, где именно супруги возьмут деньги на столь дорогое удовольствие, ведь известно, что сейчас у них финансовые трудности.