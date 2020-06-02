«Просто браво»: Герзмава оценила певческий талант младшей дочери Хворостовского

Хибла Герзмава оценила певческий талант младшей дочери Дмитрия Хворостовского. Недавно вторая супруга оперного исполнителя поделилась в личном микроблоге видео проникновенного исполнения 13-летней Ниной кавера на песню Леди Гаги I’ll never love again. Чудесным образом похожая на маму наследница наглядно показала силу своего голоса. А чтобы оттенить отличное исполнение, Нина выбрала ассиметричное платье без бретелей винного цвета.

Судя по всему, самая младшая наследница намерена унаследовать дело отца. Творческое направление развития выбрали и другие дети Дмитрия. Так, 24-летняя Александра нашла себя в рисовании, сын Даниил стал музыкантом рок-группы. Благодаря благородным генам, перспективное будущее ждет и Нину, что наглядно подтверждает личный комплимент от Хиблы Герзмавы.

«Ниночка, умница! Просто браво!» — высказалась она.

Отметили выступление и супруги Нетребко и Эйвазов, жена композитора Крутого, Ольга. «Исполнено вполне профессионально», «Большой талант», «Очень красивый голос и такой же красивый ребенок», — похвалили подписчики.