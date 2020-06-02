Екатерина Гордеева заявила, что дочь от покойного Гринькова живет отдельно от нее

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Гордеева, которая побеждала в паре с Сергеем Гриньковым, рассказала об их общей дочери Дарье. Как известно, Гриньков скончался больше двадцати лет назад от инфаркта прямо во время тренировки. Сама Гордеева позже вышла замуж за другого олимпийского чемпиона фигуриста Илью Кулика. От него она родила дочь Елизавету.

«Последние 15 лет я живу в Калифорнии, в городе Ирвайн, который находится в часе езды на автомобиле от Лос-Анджелеса. Младшая дочь Лиза закончила здесь школу и поступила в университет, старшая Дарья живет в Лос-Анджелесе». Екатерина Гордеева

Как отметила Гордеева, в Лос-Анджелесе, когда началась пандемия обстановка была напряженная. Все-таки это очень густонаселенный город. Однако сейчас все постепенно нормализуется. Даже открываются рестораны. Правда, без маски в них не попасть.

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Как отметила спортсменка, коронавирус прошел мимо них. Правда, в феврале болела младшая дочь, но, как думает Гордеева, причина не в этой инфекции, сообщает портал teamrussia.pro.